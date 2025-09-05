Dans un communiqué publié jeudi, la Fédération générale de l’enseignement secondaire a réaffirmé son engagement à entreprendre des actions de protestation en défense du droit syndical et des droits des enseignants, soulignant qu’elle ne restera pas silencieuse face à la politique d’exclusion et d’indifférence pratiquée par les ministères de l’Éducation et de la Jeunesse et des Sports. Elle a tenu ces deux ministères pour entièrement responsables de la tension actuelle et des perturbations de la rentrée scolaire.

La Fédération a précisé que l’instauration d’un dialogue sérieux n’est plus « une option mais un devoir militant irréversible ». Elle a, à ce titre, appelé l’ensemble des enseignants et leurs structures syndicales à mettre en œuvre les décisions de la commission administrative sectorielle, notamment en participant activement aux sit-in régionaux, en refusant catégoriquement les heures supplémentaires et en boycottant les discussions relatives à la nomination des directeurs et des censeurs, estimant que celles-ci sont contraires aux accords conclus.

La Fédération a également dénoncé la persistance des ministères de l’Éducation et de la Jeunesse et des Sports à fermer la porte à un véritable dialogue responsable, à porter atteinte au droit syndical et à ignorer les accords et acquis obtenus, cherchant à imposer le fait accompli et à monopoliser la gestion du secteur éducatif. Une démarche qui, selon elle, remet en cause le principe de dialogue, de partenariat et les acquis sectoriels obtenus par des générations de militantes et de militants au fil des décennies.