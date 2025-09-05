Leader de son groupe avec un parcours sans faute (15 points en 5 matchs), le Maroc reçoit le Niger ce vendredi 5 septembre 2025 au Complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat. Les Lions de l’Atlas, demi-finalistes du dernier Mondial, n’ont besoin que d’un point pour valider officiellement leur billet pour la Coupe du monde 2026.

Déjà assurés de finir en tête, les Marocains comptent aussi préparer la prochaine Coupe d’Afrique des Nations 2026, avec la Zambie comme futur adversaire. Le Niger, battu 2-1 par le Maroc en mars dernier, tentera cette fois de créer la surprise.

Horaire du match

Le coup d’envoi sera donné à 21h.

Chaîne de diffusion

La rencontre sera retransmise en direct sur L’Équipe live foot.