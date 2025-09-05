Le SNJT représenté à la flottille maghrébine pour Gaza

Yassine Gaïdi, membre du bureau exécutif du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), a annoncé, vendredi, sa participation, en tant que représentant du SNJT, à la “Flottille maghrébine de la liberté”.

La flottille, qui partira dimanche prochain de Tunis à destination de Gaza, s’inscrit dans le cadre des efforts visant à briser le blocus imposé au peuple palestinien.

Lors d’une conférence de presse tenue, vendredi, au siège du syndicat, Gaidi a souligné que sa participation à la flottille “n’est ni une décision individuelle, ni une aventure personnelle”.

Il s’agit d’une mission qui ne connaît pas la peur et dont l’objectif principal est de briser le blocus injuste de Gaza, a-t-il ajouté.

“Nous, journalistes, ne sommes pas créés pour être des témoins des souffrances de nos peuples, mais des témoins de vérité, portant la réalité quel qu’en soit le prix”, a-t-il martelé.

Et d’ajouter: “Aujourd’hui, je pars avec des confrères venus du monde entier, parce que nous croyons que le silence est un crime et que la neutralité face à l’injustice est une trahison”.

La flottille maghrébine de la liberté partira de Tunis le 7 septembre en direction de Gaza, pour rejoindre la flottille mondiale partie de Barcelone lundi dernier.