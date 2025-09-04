Samedi 6 septembre : rassemblement à Tunis en solidarité avec les prisonniers politiques

La coalition de l’opposition, la Front de salut national, a annoncé l’organisation d’une nouvelle action de protestation samedi 6 septembre 2025, de 17h à 18h, devant le théâtre municipal de Tunis, en solidarité avec les détenus politiques.

Depuis février 2023, de nombreuses figures de la société civile, parmi lesquelles des journalistes, avocats, militants et responsables politiques, ont été arrêtées sous l’accusation de « complot contre la sûreté de l’État », « appartenance à une entente terroriste » et autres charges liées à la sécurité nationale. Alors que les autorités affirment que ces prévenus ont cherché à déstabiliser le pays et à collaborer avec des puissances étrangères, l’opposition dénonce des procès politiques visant à museler la dissidence.

Plusieurs condamnations lourdes ont déjà été prononcées, notamment en avril dernier avec des peines cumulées atteignant 66 ans de prison contre 40 personnalités, et en juillet, avec des jugements par contumace de 22 ans contre l’ancien président Moncef Marzouki et d’autres figures politiques. Cette situation continue de nourrir un climat de tension autour des libertés publiques et de l’avenir démocratique en Tunisie.