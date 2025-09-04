Marseille : ouverture de deux enquêtes après le décès du Tunisien Abdelkader Dhibi

À Marseille, la mort du Tunisien Abdelkader Dhibi, originaire de Gabès et âgé de 35 ans, a conduit le parquet à ouvrir deux enquêtes distinctes afin d’éclaircir les circonstances de l’intervention policière.

Selon les premiers éléments rapportés par la presse française, l’homme aurait attaqué plusieurs passants à l’arme blanche et à la matraque, blessant cinq personnes, avant de refuser d’obtempérer face aux forces de l’ordre, qu’il aurait menacées avec deux couteaux. Les policiers ont alors riposté par balles, entraînant son décès le 2 septembre 2025.

Pour vérifier le déroulement exact des faits et la légitimité de l’usage de la force, une enquête a été confiée à la Police judiciaire et une autre à l’IGPN. Cette affaire a provoqué de vives réactions en Tunisie, où autorités et défenseurs des droits humains appellent à une investigation transparente et à l’établissement des responsabilités.