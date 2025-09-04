Enrico Macias banni en Algérie et en Turquie pour ses positions pro-israéliennes

Après avoir été déclaré persona non grata en Algérie, Enrico Macias voit désormais la Turquie lui fermer ses portes pour les mêmes raisons : son soutien affiché à Israël.

Les autorités turques ont annoncé, mercredi 3 septembre, l’annulation de son concert prévu à Istanbul, invoquant des risques de débordements liés aux appels à manifester contre « le génocide commis par l’État israélien et ses partisans ». Dans un contexte de fortes tensions entre Ankara et Tel-Aviv, la présence du chanteur de 86 ans, défenseur de la politique israélienne depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023, a été jugée inopportune.

Attristé par cette décision, l’artiste né à Constantine en 1938 a rappelé son attachement au public turc, tout en affirmant n’avoir jamais cessé de prôner la paix entre juifs et musulmans.