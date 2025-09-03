Stéphane Varret nommé Directeur Général d’Orange Tunisie

Orange Tunisie annonce la nomination de Stéphane Varret au poste de Directeur Général, en remplacement de Thierry Millet, récemment nommé Directeur Général d’Orange Money Group.

Fort de plus de 20 ans d’expérience au sein du groupe Orange, Stéphane Varret a occupé des fonctions stratégiques en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, dans les domaines de la finance, du développement et de la transformation d’entreprise.

Depuis mars 2023, il occupait le poste de Directeur de la Stratégie et du Développement d’Orange Middle East and Africa (OMEA), couvrant 17 pays. À ce poste, il a piloté la déclinaison du plan stratégique « Lead the Future » à l’échelle régionale, ainsi que des projets d’envergure dans les domaines de la connectivité longue distance, des infrastructures (towercos, satellites), et des services financiers mobiles. Il a également conduit plusieurs opérations de croissance externe, dont la joint-venture Orange-Vodacom en RDC.

Diplômé d’un master en économie (Université Paris II Panthéon), d’un master en management d’entreprise (ISC Paris) et d’un senior executive program en finance et gestion (ESCP Europe), Stéphane Varret allie une formation académique solide à une expertise reconnue dans la conduite de projets complexes. Il a notamment été Directeur Financier puis Directeur Général Adjoint d’Orange Côte d’Ivoire, ainsi que CFO d’Orange Espagne, où il a joué un rôle déterminant dans le retour à la croissance et la fusion stratégique avec Masmovil.

Son expérience internationale et sa connaissance fine des enjeux stratégiques du secteur seront des atouts majeurs pour accompagner le développement d’Orange Tunisie, dans un contexte d’innovation, de transformation numérique de recherche de l’excellence opérationnelle et du développement rapide des services très haut débit.

Marié et père de trois enfants, Stéphane Varret prend ses nouvelles fonctions à compter du 1er septembre 2025.