Solidarité avec Gaza : Zarzis et Djerba mobilisées pour la Flottille maghrébine Al Soumoud

Ce mercredi, plusieurs embarcations sont parties des ports de Djerba et de Zarzis, dans le sud de la Tunisie, en direction de la capitale, dans un geste symbolique de soutien aux participants de la Flottille maghrébine Al Soumoud.

Organisée par des militants en faveur de la cause palestinienne, cette initiative a vu les bateaux décorés aux couleurs du drapeau palestinien et ornés de slogans appelant à mettre fin à ce qu’ils dénoncent comme une guerre d’extermination et à venir en aide à la population de Gaza. Initialement prévue pour jeudi, le départ officiel de la flottille a été reporté à dimanche pour des raisons logistiques.

Plusieurs centaines de personnes, principalement tunisiennes, ainsi que des personnalités et militants internationaux, dont le petit-fils de Nelson Mandela, participeront à cette mission de solidarité.