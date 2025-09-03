Report du départ de la Flottille “Soumoud” au 7 septembre

La Flottille maghrébine “Soumoud” pour briser le blocus de Gaza a annoncé, ce mercredi, le report de son départ de Tunisie, initialement prévu demain, jeudi 4 septembre 2025, au 7 du même mois.

Dans un communiqué, les organisateurs ont expliqué que cette décision est due principalement au retard d’un jour du départ de la Flottille mondiale depuis Barcelone, ce qui a nécessité une réorganisation des calendriers de toutes les étapes, ainsi qu’aux mauvaises conditions météorologiques.

Ils ont affirmé que cet ajustement permettra de renforcer l’organisation et de donner à cet événement mondial toute l’ampleur qu’il mérite.

Les membres de la Flottille mondiale Soumoud pour briser le blocus de Gaza avaient annoncé, début août dernier, le lancement des préparatifs logistiques pour la traversée vers la bande de Gaza, avec un départ prévu d’Espagne le 31 août 2025 et de Tunisie le 4 septembre 2025, en présence de militants issus de plus de 40 pays.