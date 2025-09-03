Kasserine : la famille de Hassan Dhibi proteste après sa mort par balles à Marseille

La famille du jeune Hassan Dhibi, originaire du quartier Ez-Zohour à Kasserine, a organisé ce lundi une manifestation de protestation suite à sa mort par balles aux mains de la police française à Marseille.

Entourés des habitants du quartier et des amis du défunt, ses proches ont exprimé leur profonde indignation et ont appelé les autorités tunisiennes à ouvrir une enquête sur les circonstances du drame.

Ils ont également réclamé le rapatriement rapide de la dépouille afin de lui offrir des funérailles dignes sur sa terre natale.