Départ reporté de la Flottille Al Soumoud pour Gaza : nouvelles dates et raisons

Le départ de la « Flottille maghrébine Al Soumoud », initialement prévu le 4 septembre 2025 depuis Tunis, a été repoussé au 7 septembre.

Les organisateurs ont expliqué que ce changement de calendrier s’explique par le retard pris lors du départ de Barcelone, ainsi que par des conditions météorologiques défavorables qui ont imposé une réorganisation logistique.

Malgré ce contretemps, l’initiative conserve toute sa portée : affirmer la solidarité des sociétés civiles maghrébines et internationales avec le peuple palestinien et dénoncer le blocus imposé à Gaza.