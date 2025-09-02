Tunisie : la famille de Chédli Klibi fait don de sa bibliothèque à la Bibliothèque nationale

La famille de feu le ministre et intellectuel tunisien Chédli Klibi a fait don de sa bibliothèque personnelle à la Bibliothèque nationale, dans le cadre d’une convention signée ce mardi 2 septembre 2025 à Carthage, en présence du directeur général de l’institution, Khaled Ksair.

Cette collection, riche et variée, vient renforcer le patrimoine documentaire national. Elle reflète le parcours exceptionnel de Chédli Klibi, qui a occupé de hautes fonctions, notamment celles de ministre de la Culture et de l’Information, directeur du cabinet présidentiel et secrétaire général de la Ligue des États arabes. Ce legs constitue un apport précieux à la mémoire culturelle et intellectuelle de la Tunisie.