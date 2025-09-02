France : mandat d’arrêt contre Bachar al-Assad pour crimes de guerre en Syrie

La justice française a franchi un tournant historique en émettant un mandat d’arrêt contre l’ancien président syrien Bachar al-Assad, dans le cadre de l’enquête sur la mort de deux journalistes en 2012 à Homs.

Selon l’Agence France-Presse, sept mandats de poursuite ont été délivrés en août dernier à l’encontre de hauts responsables du régime syrien, dont le frère de l’ex-président, Maher al-Assad, ainsi que des figures clés de l’appareil sécuritaire comme Ali Mamlouk et Ali Ayoub. L’affaire concerne le bombardement délibéré d’un centre de presse, qui a coûté la vie à l’Américaine Marie Colvin, correspondante du Sunday Times, et au photographe français Rémi Ochlik, tandis que plusieurs autres journalistes étrangers ont été grièvement blessés.

Pour les parties civiles, notamment l’Union internationale des droits de l’homme, cette décision constitue une étape déterminante ouvrant la voie à un futur procès en France pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité attribués au régime Assad, réfugié en Russie depuis sa chute en 2024.