Tunisie – Santé : lancement du premier hôpital digital à Tabarka

La Tunisie franchit une étape décisive dans la modernisation de son système de santé avec l’inauguration du premier hôpital digital à Tabarka. Fruit d’un cycle de formation abouti et d’un déploiement technologique novateur, cet établissement offre désormais des services de télémédecine accessibles 24h/24 et 7j/7. Cette initiative, qui place la numérisation au cœur de l’équité sanitaire, vise à rapprocher les soins spécialisés des citoyens, en particulier dans les régions de l’intérieur souvent confrontées à un déficit médical. À travers ce projet pilote, le pays ambitionne d’étendre progressivement cette expérience à d’autres régions, ouvrant la voie vers une couverture sanitaire universelle et équitable pour l’ensemble des Tunisiens.