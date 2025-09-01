Tunisie : le SNJT rejoint la campagne internationale de solidarité avec la presse palestinienne

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a annoncé son adhésion à la campagne médiatique internationale de solidarité avec la presse palestinienne, qui sera lancée, demain, lundi, 1e septembre 2025, sous l’égide de la Fédération internationale des journalistes (FIJ).

Cette mobilisation médiatique internationale unifiée est la plus grande dans l’histoire de la presse mondiale et vise à stopper les attaques ciblant les journalistes palestiniens et à permettre à la presse internationale indépendante d’accéder à la bande de Gaza.

Dans son communiqué publié, dimanche, le syndicat a estimé que les atrocités commises à Gaza ne s’inscrivent pas seulement dans le cadre de l’agression sioniste brutale contre le peuple palestinien et sa résistance « légitime et courageuse », mais constitue également « une atteinte systématique » à la liberté de la presse et au droit d’accès à l’information.

Pour le syndicat, le fait de prendre pour cible ou de tuer des journalistes alors qu’ils exercent leur métier munis d’équipements médiatiques visibles identifiables, constituent un crime de guerre documenté selon le droit international humanitaire.

Le syndicat tient, en outre, à souligner que le silence face à ces crimes vaut complicité tacite, rappelant que le devoir de solidarité ne peut être écarté, quelles que soient les considérations politiques ou les équilibres mondiaux.

Par ailleurs, le SNJT estime que la solidarité entre les journalistes du monde entier n’est pas seulement une « position symbolique », mais plutôt s’inscrit dans le droit-fil d’une bataille pour la liberté d’expression et la protection de l’avenir de la presse en tant qu’instrument de révélation de la vérité et de redevabilité des autorités.