Boxe féminine : Imane Khelif refuse le test de genre et fait appel au TAS

La boxeuse algérienne Imane Khelif a officiellement déposé un recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) contre la décision de l’Union mondiale de boxe de l’exclure de ses compétitions si elle ne se soumet pas à un test de détermination de sexe.

Dans son communiqué, le TAS a précisé que l’athlète de 26 ans demande l’annulation de cette mesure afin de pouvoir défendre ses chances au prochain championnat du monde de boxe 2025, sans avoir à passer par cette procédure controversée. Déjà au cœur d’une vive polémique lors des Jeux olympiques de Paris 2024, où elle avait brillamment décroché l’or après avoir été écartée de la Coupe du monde 2023, Imane Khelif réaffirme qu’elle est née femme et qu’elle a un long parcours dans la boxe féminine.

Malgré la médiatisation et les pressions, elle entend poursuivre sa carrière et se projette déjà vers les Jeux de Los Angeles 2028, où elle espère défendre son titre olympique.