Avis de recherche : le journaliste Marouane Hedouaji introuvable depuis hier soir

Un avis de disparition a été lancé concernant Marouane Hedouaji, journaliste et père de deux enfants, porté disparu depuis la soirée d’hier.

Selon les informations recueillies auprès de sa famille, il avait accompagné sa sœur en voiture à Fouchana vers 21h30, avant de prendre la route du retour vers son domicile à Zahrouni. Depuis, toute trace de lui a été perdue et son téléphone est éteint. Le véhicule signalé est une B9 de couleur grise.

Toute personne disposant d’informations est priée de contacter son père au 98 238 750, le 98 447 581, ou encore les unités sécuritaires au 197. Ses proches espèrent qu’il sera rapidement retrouvé sain et sauf.