Suspension levée : les entreprises de transport de véhicules reprennent leurs opérations

Le syndicat professionnel des entreprises de transport de véhicules a décidé de reprendre ses activités, après les avoir suspendues le 29 août 2025 en raison du manquement d’une société partenaire à honorer ses engagements financiers et à régler ses dettes accumulées.

Cette reprise intervient à la suite d’une réunion de travail tenue ce dimanche entre les représentants du syndicat et les responsables de la société concernée, au terme de laquelle ces derniers se sont engagés à régulariser la situation des entreprises de transport avec lesquelles ils collaborent.