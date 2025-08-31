Rayo Vallecano – FC Barcelone : sur quelle chaîne suivre le match en direct et live streaming ?

Le Rayo Vallecano accueille le FC Barcelone ce dimanche 31 août à 21h30 au stade de Vallecas (Madrid), pour le compte de la 3ᵉ journée de Liga. La rencontre sera diffusée en direct sur beIN SPORTS 1.

Toujours invaincus après deux journées, les hommes d’Hansi Flick ont battu Majorque (0-3) puis arraché une victoire spectaculaire contre Levante (2-3). Les Blaugranas abordent donc ce déplacement en position de favoris.

En face, le Rayo Vallecano a bien débuté par un succès à Gérone (1-3), avant de s’incliner sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (1-0). Les Madrilènes restent toutefois sur une qualification convaincante pour la Ligue Europa Conférence face au Neman Grodno (0-1, 4-0), et arrivent avec le plein de confiance pour défier le champion d’Espagne en titre.

📍 Stade : Stade de Vallecas (Madrid) – Capacité : 14 708

📺 Chaîne : beIN SPORTS 1

⏰ Horaire : 21h30