Hôpital régional de Kébili : nouvelles capacités pour le service de réanimation et d’anesthésie

Le service de réanimation et d’anesthésie de l’hôpital régional de Kébili a été officiellement transformé en service hospitalo-universitaire, selon une décision conjointe des ministères de la Santé et de l’Enseignement supérieur datée du 27 août 2025 et publiée le 28 août au Journal officiel de la République Tunisienne.

Cette évolution constitue un pas majeur dans le renforcement des soins médicaux dans la région. Dirigé actuellement par un médecin universitaire et trois spécialistes, le service bénéficiera désormais de ressources supplémentaires pour développer ses activités, notamment avec l’ajout de trois nouvelles salles opératoires à ses quatre blocs existants et une unité d’hébergement de quatre lits.

Ce statut hospitalo-universitaire vise également à attirer davantage de compétences médicales, à renforcer la formation des futurs praticiens et à promouvoir la synergie entre pratique hospitalière et recherche universitaire, contribuant ainsi à améliorer significativement la qualité des soins pour les habitants de Kébili et des régions environnantes.