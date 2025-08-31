Depuis Barcelone, 50 navires du “Flottille de la Liberté mondiale” en route vers Gaza

Un vaste mouvement de solidarité internationale s’est concrétisé ce dimanche avec le départ du « Flottille de la Liberté mondiale » depuis le port de Barcelone, en Espagne, à destination de Gaza.

Composé d’environ 50 navires chargés de vivres, de médicaments et d’aides humanitaires vitales, ce convoi maritime rassemble des centaines de militants venus de 44 pays, soutenus par plus de 30 000 personnes mobilisées à travers le monde. Coordonné par des organisations internationales telles que la « Coalition de la Flottille de la Liberté » et le « Mouvement mondial pour Gaza », cet élan vise à briser le blocus et à ouvrir des couloirs humanitaires en faveur de la population palestinienne menacée par la famine et la pénurie.

Parmi les figures engagées, la militante écologiste suédoise Greta Thunberg et l’acteur espagnol Eduard Fernández ont apporté leur soutien, dénonçant l’inaction de la communauté internationale face à une situation qualifiée d’atteinte flagrante aux droits humains.