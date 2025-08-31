Affreux à Bouqotfa : le corps d’un jeune homme retrouvé avec le crâne écrasé et le corps gravement fracturé

La justice a ordonné l’ouverture d’une enquête suite à la découverte, dans la région de Bouqotfa à Zahrouni, du corps d’un jeune homme présentant de graves traumatismes.

Selon les premières constatations, la victime souffrait de multiples fractures, de profondes blessures à la tête ainsi que d’un important hématome interne ayant entraîné son décès.

Le ministère public auprès du tribunal de première instance de Tunis 2 a autorisé le transfert de la dépouille vers les services de médecine légale afin de déterminer les circonstances exactes de cette mort jugée suspecte.