Tunisie-Ministère de l’éducation : ouverture d’un concours pour le recrutement de 31 psychologues

Une décision du ministre de l’Éducation relative à l’ouverture d’un concours externe avec épreuves pour le recrutement de 31 psychologues dans la filière des psychologues des administrations publiques a été publiée dans Le numéro 107 du Jort daté du 29 août 2025.

L’examen d’admission préliminaire aura lieu le 30 octobre 2025 au lycée Sadiki de Tunis 1.

L’examen de psychologie porte sur le deuxième volet du concours susmentionné (psychologie du développement et psychologie de l’éducation).

La liste des candidatures sera clôturée le 25 septembre 2025.