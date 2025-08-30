Tunis : mandat de dépôt contre la gérante d’un centre de massage et quatre autres accusés

À Tunis, le juge d’instruction auprès du tribunal de première instance a ordonné, avant-hier, la mise en détention de la propriétaire d’un centre de massage et d’esthétique situé aux Berges du Lac, ainsi que de quatre autres personnes, dont deux jeunes femmes employées dans l’établissement.

Selon une source judiciaire citée par Al Diwan, les arrestations ont eu lieu à la suite d’une descente sécuritaire, au cours de laquelle les suspects ont été appréhendés en flagrant délit. Ils sont poursuivis pour avoir aménagé le centre afin d’y pratiquer la prostitution.