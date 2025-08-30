Météo Tunisie : orages isolés attendus ce soir sur le centre-ouest

L’Institut national de la météorologie prévoit pour les prochaines heures un temps marqué par des passages nuageux sur la plupart des régions, devenant localement denses sur le nord et le centre.

En soirée, des averses orageuses éparses sont attendues sur les hauteurs du centre-ouest. Les vents souffleront de secteur est, relativement forts sur le sud où ils pourront soulever localement des nuages de sable, alors qu’ils resteront faibles à modérés ailleurs. La mer sera agitée avant de s’apaiser progressivement pour devenir peu agitée. Côté températures, elles oscilleront entre 20 et 25 °C au nord et sur les reliefs, et entre 26 et 30 °C dans les autres régions.