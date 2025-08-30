Kasserine : décès d’une femme de 48 ans après un conflit, une autre femme placée en détention

À Kasserine, une femme âgée de 48 ans est décédée dans la nuit de vendredi à samedi à la suite d’un différend survenu dans le quartier Ennour.

Selon les précisions données par le premier adjoint du procureur de la République près le tribunal de première instance de Kasserine et porte-parole des tribunaux de la région, Imed Laâmari, le parquet a ordonné la mise en détention d’une femme en lien avec cette affaire.

Toutefois, il a souligné qu’il n’est pas encore possible d’affirmer que le décès soit directement lié à des violences, puisque l’examen initial du corps n’a révélé aucune trace apparente d’agression. Les causes exactes de la mort seront établies par le rapport du médecin légiste.