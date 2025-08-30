Incendie à Grombalia : un feu ravage une usine de tabac à Nianou

Un incendie s’est déclaré dans la soirée de ce samedi dans une usine de tabac située à Nianou, dans la délégation de Grombalia.

Les flammes, attisées par les conditions météorologiques défavorables et la présence de grandes quantités de carton et de matériaux hautement inflammables, se sont rapidement propagées, rendant l’intervention particulièrement difficile.

Les unités de la protection civile, mobilisées sur place avec quatre camions de pompiers, poursuivent leurs efforts pour maîtriser le sinistre et limiter ses dégâts.