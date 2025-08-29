Festival du Mawlid à Kairouan 2025 : une 8ᵉ édition riche en activités spirituelles et culturelles

La ville de Kairouan s’apprête à accueillir, du 31 août au 6 septembre 2025, la huitième édition du Festival du Mawlid Al-Nabawi Al-Charif, une manifestation spirituelle et culturelle qui attire chaque année des foules venues de tout le pays et de l’étranger.

Le programme de cette édition se veut riche et diversifié : expositions d’artisanat, foires commerciales, séminaires islamiques internationaux, concours de mathématiques et de logique, compétitions de récitation de Hadiths, ainsi que des conférences thématiques. Des veillées spirituelles sont également prévues à la Grande Mosquée d’Oqba Ibn Nafaa, en plus d’une cérémonie spéciale pour récompenser les lauréats du concours de mémorisation du Coran.

Selon Slim Bachir, trésorier de l’association organisatrice, la ville vibrera chaque soir au rythme de spectacles soufis dans les places publiques. Ce rendez-vous annuel constitue non seulement un moment fort de piété et de tradition, mais aussi un levier important pour l’activité économique et commerciale de Kairouan.