Douar Hicher : découverte d’un corps en décomposition avec des traces de violence

À Douar Hicher, les unités de la Garde nationale ont ouvert une enquête après la découverte macabre du corps en état de décomposition avancée d’un quadragénaire, retrouvé à l’intérieur de son domicile depuis environ quatre jours.

Selon une source sécuritaire citée par Diwan FM, la dépouille présentait des traces de violence au niveau de la tête, ce qui laisse supposer un acte criminel. Le corps a été transféré au service de médecine légale afin de déterminer avec précision les causes du décès, tandis que les investigations se poursuivent pour élucider les circonstances de ce drame.