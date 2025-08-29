Crise financière : les entreprises de remorquage annoncent l’arrêt de leurs services en Tunisie

Le groupement professionnel des sociétés de remorquage relevant de l’organisation patronale Connect a annoncé, ce vendredi 29 août 2025, la suspension temporaire de ses activités à partir du 1er septembre.

Cette décision intervient à la suite du non-respect par l’une des institutions d’appui de ses engagements financiers et du non-règlement de dettes accumulées. Dans son communiqué, le groupement souligne que cette situation a considérablement aggravé les difficultés économiques auxquelles sont confrontées les entreprises du secteur, compromettant le bon déroulement de leurs activités et menaçant sérieusement la continuité de services essentiels et vitaux destinés aux citoyens.