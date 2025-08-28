Tunisie–Chine : Coopération académique autour de la médecine traditionnelle chinoise

Un groupe d’étudiants tunisiens de la faculté de médecine de Sousse a récemment participé à un programme de formation en médecine traditionnelle chinoise, selon l’ambassade de Tunisie à Pékin.

Dans un communiqué, l’ambassade de Tunisie à Pékin a précisé que le programme de formation en médecine traditionnelle chinoise s’est déroulé dans les villes chinoises de Pékin et Tianjin dans le cadre du renforcement de la coopération académique, scientifique et culturelle entre la Tunisie et la Chine.

L’ambassade a indiqué que le programme a constitué une occasion importante de renforcer la coopération entre les deux pays dans le secteur de la formation médicale et d’enrichir les connaissances des étudiants tunisiens, qui ont exprimé leur admiration pour cette expérience.