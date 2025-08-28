Tunisie-Alerte Météo : Pluies orageuses et grêle sur Kef, Siliana, Kasserine et Kairouan

La situation météorologique sera marquée par l’apparition de cellules orageuses, à partir de jeudi après-midi, accompagnées de pluies, sur les régions de nord et du centre, d’après un bulletin de suivi, publié par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les précipitations seront temporairement abondantes, surtout sur les gouvernorats du Kef, Siliana, Zaghouan, Kasserine, Sidi Bouzid et Kairouan, et localement au niveau de la région du Sahel, avec des quantités qui varieront entre 30 et 50 mm. L’INM s’attend aussi à la chute de grêles sur certains endroits.

Des pluies orageuses seront attendues, également, vendredi, au nord et au centre, elles seront temporairement abondantes, l’après-midi, sur les régions du Kef, Kasserine, Siliana, Kairouan et Zaghouan, avec chute de grêle, localement.

Le vent soufflera fort, lors de l’apparition de cellules orageuses, puisque sa vitesse peut atteindre les 80 km/h, sous forme de rafales, et avec des phénomènes de sable au sud. Ainsi, la visibilité horizontale sera réduite à moins de 1000 m.