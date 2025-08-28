Prévisions météo : quand prendra fin la canicule en Tunisie ?

En Tunisie, la vague de chaleur inhabituelle qui persiste depuis plusieurs jours s’explique par l’influence des vents du sirocco, chauds et secs, qui retardent l’arrivée des masses d’air froid et des précipitations.

D’après l’expert en environnement et climatologue Adel Hentati, ce phénomène, bien que connu dans la région, s’est intensifié ces dernières années sous l’effet du dérèglement climatique. Si certains observatoires prévoient une amélioration rapide avec l’installation progressive de l’automne, d’autres anticipent une prolongation de la chaleur estivale.

Toutefois, le véritable tournant devrait se produire en octobre, avec l’arrivée des premières pluies éparses et une baisse des températures, marquant la transition saisonnière souvent appelée “ghassalet nouader”, annonciatrice de la fraîcheur automnale.