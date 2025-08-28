Espagne : des amendes jusqu’à 7 500 € pour les employeurs qui dérangent leurs salariés en congé

Le gouvernement espagnol a annoncé l’instauration de sanctions financières, allant de 750 à 7 500 euros, à l’encontre des employeurs qui dérangent leurs salariés par des messages sur WhatsApp ou tout autre moyen de communication professionnelle durant les périodes de congé.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre du « droit à la déconnexion numérique », visant à garantir aux travailleurs un temps de repos préservé, à l’abri des sollicitations professionnelles, et à renforcer l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Adopté dans un contexte marqué par l’essor du télétravail et les plaintes croissantes concernant l’absence de frontière claire entre sphère personnelle et obligations professionnelles, ce dispositif ambitionne de protéger la santé mentale et le bien-être des employés.