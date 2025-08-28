Coupe de la Ligue : Grimsby Town crée la surprise en sortant Manchester United

Manchester United a été éliminé mercredi au deuxième tour de la Coupe de la Ligue anglaise aux tirs au but par Grimsby Town, une formation qui évolue en quatrième division nationale.

Le petit club de la côte est de l’Angleterre a réussi le plus grand exploit de son histoire face à un Manchester complètement hors du coup en première période et mené 2-0 dès la 30e minute.

Les hommes de Ruben Amorin se sont repris après la pause. Le gardien de Grimbsy Christy Pym a réussi quelques parades de haut vol pour tenir longtemps le score, mais l’international camerounais Bryan Mbeumo (2-1,75e) et l’inusable Harry Maguire in extremis (2-2, 89e) ont ramené Manchester à égalité.

Sans prolongations, la séance de tirs au but a été au bout du suspense, terminée à 12-11 pour Grimbsy lorsque Mbeumo a envoyé le sien sur la barre.

Résultats des équipes de Premier League engagées au 2e tour de la coupe de la Ligue anglaise:

Mardi

(+) Wolverhampton (D1) – West Ham (D1) 3 – 2

Bournemouth (D1) – (+) Brentford (D1) 0 – 2

(+) Sheffield W. (D2) – Leeds United (D1) 1 – 1 (3 t.a.b. à 0)

Mercredi

Everton (D1) – Mansfield Town (D3) 2 – 0

(+) Fulham (D1) – Bristol City (D2) 2 – 0

Oxford United (D2) – (+) Brighton (D1) 0 – 6

Grimsby Town (D4) – Manchester United (D1) 2 – 2 12 t.a.b. à 11

(+) devant les équipes qualifiées.