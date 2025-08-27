Tunisie : arrestation d’une femme après avoir été filmée en train de brûler des chats

Une affaire choquante a bouleversé les habitants du quartier des Mallasine, à Tunis. Dans la nuit d’hier, les agents du poste de sécurité nationale ont procédé à l’arrestation d’une femme identifiée grâce à des vidéos la montrant en train de verser de l’essence sur des chats pour les brûler, et d’en tuer d’autres de manière atroce.

Surpris en flagrant délit, la mise en cause a été immédiatement interpellée. Après consultation du ministère public près le tribunal de première instance de Tunis 2, il a été décidé de la placer en garde à vue en attendant sa comparution devant la justice.