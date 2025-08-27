Tunisie : 140 incendies maîtrisés par la Protection civile en 24 heures

Les unités de la protection civile ont mené 140 interventions pour éteindre des incendies déclenchés dans différentes régions du pays durant les dernières 24 heures.

C’est ce qu’a annoncé le porte-parole de la Protection Civile sur sa page Facebook.

Le nombre total d’interventions menées par les agents de l’Office National de la Protection Civile, du 26 août 2025 à 6h00 du matin au 27 août à 6h00 du matin, s’élève à 610.

Quelque 309 interventions concernent des incidents non liés aux accidents de la circulation.