Tunis : la municipalité met en garde contre l’occupation illégale de la voie publique

La municipalité de Tunis a invité, mercredi, les propriétaires de commerces ouverts au public à se conformer à la réglementation, évoquant de nombreux dépassements liés à l’occupation excessive de la voie publique et au non-respect des autorisations municipales.

Les personnes concernées disposent d’un délai d’un mois à compter de la publication de l’avis pour régulariser leur situation, faute de quoi la ville procédera à des enlèvements immédiats de toutes les installations illicites sur la voie publique.

Par ailleurs, le secrétaire général chargé de la gestion de la municipalité, Lotfi Dachraoui, a rappelé l’obligation, pour les commerces, de sortir les déchets dans des sacs plastiques fermés et de respecter les horaires de passage des camions municipaux.

Tout contrevenant s’expose aux sanctions et amendes prévues, apprend-on de même source.