Météo Tunisie : orages locaux au Nord-Ouest et au Centre, températures jusqu’à 45°C

Le temps sera, mercredi, peu nuageux puis partiellement nuageux sur la plupart des régions avec l’apparition de cellules orageuses locales accompagnées de pluies l’après midi sur les régions du Nord-Ouest et le Centre, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Sud fort près des côtes et faible à modéré sur le reste des régions.

Il s’intensifiera provisoirement dépassant ainsi 60 km/h sous forme de rafales lors de l’apparition des averses orageuses.

La mer sera très agitée dans le Nord et agitée à localement agitée dans le reste des côtes.

Les températures maximales seront comprises entre 33 et 37 degrés près des côtes Est et sur les hauteurs et entre 38 et 43 degrés sur le reste des régions, atteignant localement 45 degrés sur le Nord et le Sud-Ouest avec des siroccos localement, selon la même source.