Kaouther Ben Hnia en compétition à Venise avec La Voix de Hind Rajab, soutenue par Brad Pitt et Joaquin Phoenix

La réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hnia, déjà saluée à l’international avec Les Filles d’Olfa, signe un retour remarqué avec son nouveau film La Voix de Hind Rajab, en lice pour le Lion d’Or à la 82ᵉ Mostra de Venise.

Inspirée par l’appel déchirant de la fillette palestinienne tuée à Gaza en janvier 2024, l’œuvre se distingue par une mise en scène épurée, centrée sur un seul espace et portée par la puissance de l’enregistrement sonore réel. Soutenu par des figures de renom comme Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonathan Glazer et Alfonso Cuarón, le film témoigne d’une reconnaissance internationale rare pour une cinéaste tunisienne.

Plus qu’un récit ancré à Gaza, Ben Hnia en fait une méditation universelle sur la perte et la mémoire, rappelant que le cinéma peut résister à l’oubli. Sa présentation en avant-première mondiale le 3 septembre à Venise place la Tunisie au cœur du cinéma mondial aux côtés des plus grands noms de la scène internationale.