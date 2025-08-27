Hamza Belloumi lance une nouvelle émission et met fin aux Quatre Vérités

Selon des informations rapportées par HashtagMedia.tn, l’animateur Hamza Belloumi prépare actuellement un tout nouveau programme qui marquera un tournant dans sa carrière télévisuelle.

Cette nouvelle émission, dont les détails seront révélés prochainement, fera partie de la grille inédite de la chaîne El Hiwar Ettounsi. Par conséquent, l’émission emblématique « Les Quatre Vérités » ne connaîtra pas de nouvelle saison.

Ce choix illustre la volonté de Belloumi et de la chaîne d’explorer de nouveaux formats et de proposer un contenu différent au public tunisien, en quête de renouvellement.