Campagne nationale de vaccination contre la rage 2025 : Dates, lieux et informations clés

La campagne nationale de vaccination contre la rage débutera, à partir du 1er septembre 2025 pour se poursuivre jusqu’à la fin du mois d’octobre 2025, dans toutes les régions de la République, a annoncé, mercredi, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

S’inscrivant dans le cadre du programme national de lutte contre la rage, cette campagne est gratuite et obligatoire, rappelle le ministère dans un communiqué.

Et d’ajouter que des équipes de terrain se déplaceront à travers tout le pays pour effectuer la vaccination, que ce soit dans des centres de regroupement d’animaux ou directement dans les agglomérations urbaines conformément à un programme établi par les commissariats régionaux au développement agricole.