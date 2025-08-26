Tunisie : baisse attendue des prix de la viande blanche et des œufs dès la semaine prochaine

Le président de la Chambre nationale des commerçants de volailles et de viandes blanches, Ibrahim Nefzaoui, a annoncé que les prix de la viande blanche et des œufs connaîtront une baisse à partir de la semaine prochaine, grâce à une production abondante et suffisante pour répondre à la demande.

Il a précisé que la production du mois de septembre a atteint près de 13 960 tonnes de viande de volaille et 161 millions d’œufs, tandis que les stocks actuels permettent de couvrir largement les besoins du marché. Dans ce contexte, il a appelé le ministère du Commerce à intensifier les contrôles afin de réguler les prix et de lutter contre l’abattage anarchique.