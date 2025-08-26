Premier League : Liverpool arrache une victoire folle 3-2 contre Newcastle à la dernière minute

Liverpool, en supériorité numérique toute la seconde période, s’est fait peur mais a arraché la victoire à la dernière minute contre Newcastle (3-2) dans un match fou en clôture de la deuxième journée de Premier League.

Après avoir mené 2-0, puis vu les Magpies, à 10 contre 11, revenir à 2-2 à la 88e minute, les Reds ont repris l’avantage à la dernière minute des onze du temps additionnel grâce à son tout jeune Rio Ngumoha, qui fêtera ses 17 ans vendredi (3-2, 90e+10). Les “Reds” sont troisièmes, à égalité avec Arsenal et Tottenham.

Bousculé pendant une bonne demi-heure par Newcastle, Liverpool avait ouvert le score contre le cours de jeu grâce à une frappe ras de terre de Ryan Gravenberch (35e) avant de doubler la mise par Hugo Ekitike (2-0, 46e) vingt secondes après la pause.

Anthony Gordon avait été exclu pour une grosse semelle sur la cheville de Virgil van Dijk en toute fin de première période (45e+3).

Mené de deux buts et avec un joueur de moins, Newcastle est revenu dans le match sur une tête de Bruno Guimaraes (2-1, 57e) puis a égalisé par William Osula (2-2, 88e), mais reste dans le bas du classement avec un seul point inscrit cette saison.