Météo Tunisie : orages, averses isolées et chute de grêle attendus ce mardi

Temps partiellement nuageux à progressivement nuageux sur les régions ouest du nord et du centre avec des cellules orageuses accompagnées d’averses isolées. Ces averses s’étendront localement aux régions est avec des chutes de grêle dans certains endroits.

Vent de secteur sud au nord et au centre et de secteur est au sud faible à modéré devenant relativement fort près des côtes et au sud. La vitesse du vent dépassera provisoirement 60 degrés sous forme de rafales lors des orages.

Mer peu agitée à progressivement très agitée à la fin de la journée.

Les températures maximales sont situées entre 32 et 37 degrés sur les régions côtières et sur les hauteurs et entre 38 et 43 degrés sur le reste des régions avec des vents locaux de sirocco.