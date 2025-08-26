Fadel Chaker : des rumeurs de concert planent, sa nouvelle chanson explose sur YouTube

L’agence de management de l’artiste libanais Fadel Chaker a démenti, ce mardi, les rumeurs concernant la tenue prochaine d’un concert en Égypte, précisant qu’aucun spectacle n’est prévu pour le moment, ni dans ce pays ni ailleurs.

Son manager, Iyad Al-Naqib, a rappelé que seule la société Benchmark est habilitée à annoncer officiellement le premier concert de l’artiste après son retour, et que toute information crédible sera diffusée exclusivement via les comptes officiels du chanteur et de la société productrice.

Par ailleurs, Fadel Chaker continue de séduire son public grâce à sa dernière chanson, qui a rencontré un succès fulgurant avec plus de 2,6 millions de vues sur YouTube en seulement un jour.