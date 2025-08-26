Éclipse totale de Lune visible le 7 septembre : rendez-vous à la Cité des sciences à Tunis

La Cité des sciences à Tunis organise, le dimanche 7 septembre, une veillée astronomique exceptionnelle consacrée à l’observation de l’éclipse totale de la Lune.

Ce phénomène céleste, visible depuis l’Europe, une grande partie de l’Asie ainsi que certaines régions d’Afrique et d’Australie, débutera à 16h28, atteindra son apogée à 19h11 et se prolongera jusqu’à 21h55, heure locale.

L’événement offrira aux passionnés d’astronomie et au grand public l’occasion unique de contempler ce spectacle rare dans un cadre scientifique et convivial.