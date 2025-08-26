Ben Arous : inauguration d’un nouveau pont et ouverture prochaine du tunnel de Kabaria

Le pont situé sur la route régionale n°22 reliant le Centre de Traumatologie et des Grands brûlés de Ben Arous aux entrées de la cité El Mourouj a été inauguré, lundi matin, par le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Slah Zouari.

Lors d’une visite d’inspection au chantier du projet d’extension de l’entrée sud de la capitale, le ministre a appelé à une meilleure coordination entre les différentes parties prenantes, y compris les autorités régionales et sécuritaires, afin de garantir la sécurité routière, à l’occasion de l’ouverture du tunnel situé au niveau de la Cité Ennour (Kabaria) en direction de Béja et des quartiers ouest de Tunis (Sidi Hassine et Zahrouni), prévue pour la fin de cette semaine.

Il s’est informé, à cette occasion, de l’avancement des travaux du projet dans ses différentes phases : la première au niveau de la voie ferrée (Saint-Gobain), la deuxième au niveau de l’échangeur de Kabaria, et la troisième au niveau du Centre de Traumatologie et des Grands brûlés.

Moyennant un coût global de 370 millions de dinars, le projet d’extension de l’entrée sud de la capitale est financé par l’Etat tunisien et la Banque européenne d’investissement.

S’étendant sur 11,5 km, ce projet permettra de garantir davantage de fluidité à la circulation et de dynamiser l’activité économique, selon le ministère de l’Equipement.