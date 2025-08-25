Juventus : Weston McKennie victime d’insultes racistes après le match contre Parme

La Juventus de Turin a condamné les insultes racistes proférées par des supporters de Parme à l’encontre de son joueur américain Weston McKennie, à l’issue du match ayant opposé, dimanche, les deux équipes et qui s’est soldé par la victoire de la Juve (2-0).

“À la fin du match contre Parme, Weston McKennie a été victime d’insultes racistes de la part de certaines personnes présentes dans le secteur réservé aux supporters visiteurs, alors qu’il s’entraînait sur le terrain avec ses coéquipiers qui n’avaient pas participé à la rencontre”, a écrit le club bianconero sur son compte X.

“La Juventus condamne fermement cet incident et toute manifestation de racisme et garantira sa pleine coopération avec les instances sportives afin d’identifier les responsables”, a ajouté le message de la Vieille Dame.

Selon la Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain américain, rentré à la 89e minute de jeu, était resté sur la pelouse après la rencontre pour un décrassage avec quelques-uns de ses coéquipiers remplaçants, lorsqu’il a été la cible d’insultes de la part des supporters parmesans.

En avril dernier, alors que l’attaquant belge Romelu Lukaku avait été victime d’insultes racistes de la part des supporters turinois, la police de Turin avait émis 174 interdictions de stade à des supporters grâce à l’aide de la Juventus.