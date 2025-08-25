Football – Ligue 1 (4e journée) : désignation des arbitres

Désignation des arbitres qui dirigeront les rencontres de la 4e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, prévues mercredi et jeudi (tous les matchs à partir de 16h30):
Mercredi 27 août
A la Marsa:
AS Marsa – US Monastir arb : Seif Ouertani
Au Bardo:
Stade Tunisien – ES Métlaoui arb : Hosni Naili
A Bizerte:
CA Bizertin – Club Africain arb : Amir Loucif
A Béja:
O Béja – JS Kairouan arb : Abdelhamid Badreddine
Jeudi 28 août
A Radès:
Espérance ST – AS Soliman arb : Mohamed Ali Karouia
A Sousse:
Etoile du Sahel – AS Gabès arb : Achraf Haraketi
A Sfax:
CS Sfaxien – JS Omrane arb : Bassem Belaid
A Zarzis:
ES Zarzis – US Ben Guerdane arb : Nidhal Letaief