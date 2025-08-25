Football – Ligue 1 (4e journée) : désignation des arbitres

Désignation des arbitres qui dirigeront les rencontres de la 4e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, prévues mercredi et jeudi (tous les matchs à partir de 16h30):

Mercredi 27 août

A la Marsa:

AS Marsa – US Monastir arb : Seif Ouertani

Au Bardo:

Stade Tunisien – ES Métlaoui arb : Hosni Naili

A Bizerte:

CA Bizertin – Club Africain arb : Amir Loucif

A Béja:

O Béja – JS Kairouan arb : Abdelhamid Badreddine

Jeudi 28 août

A Radès:

Espérance ST – AS Soliman arb : Mohamed Ali Karouia

A Sousse:

Etoile du Sahel – AS Gabès arb : Achraf Haraketi

A Sfax:

CS Sfaxien – JS Omrane arb : Bassem Belaid

A Zarzis:

ES Zarzis – US Ben Guerdane arb : Nidhal Letaief